Calcio, Inter: tamponi tutti negativi, nerazzurri ad Appiano Gentile per allenamenti individuali (Di venerdì 8 maggio 2020) Anche nel mondo del Calcio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus, e quest’oggi tornerà in campo anche l’Inter, dopo aver svolto i tamponi a tutti i giocatori e lo staff. tutti negativi è l’esito dei test medici che comprendevano anche le analisi sierologiche, in modo da porre la parola fine alle dichiarazioni dei giorni scorsi di Romelu Lukaku su possibili contagi passati. Dopo i quattordici giorni di isolamento a seguito della positività del giocatore della Juventus Daniele Rugani e l’osservazione delle tutele anti-covid da parte dei tesserati, la società nerazzurra è pronta a riprendere gli allenamenti, seppur in maniera individuale e facoltativa, intorno alle ore 15. Si prevede dunque un graduale ritorno alla normalità, almeno ad Appiano Gentile, dopo la notizia di positività ... Leggi su oasport Calciomercato Inter - Izzo piace ai nerazzurri. Gagliardini ai granata

Mertens al Psg?/ Calciomercato : è asta internazionale per il bomber del Napoli

