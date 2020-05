Buongiorno dalla Borsa 8 maggio 2020

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 9.101,88 punti. Ottima performance per Tokyo (+2,56%), che archivia la giornata a 20.179,1 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 10.863,3 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell’1,15%; bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell’1,40%; denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,99%. In buona evidenza a Milano il comparto chimico, con un +2,11% sul precedente. Brillante rialzo per SOL, che lievita in modo ...