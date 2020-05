Buffy: Sarah Michelle Gellar indossa uno degli iconici vestiti della serie ed è subito 1997 (Di venerdì 8 maggio 2020) Buffy torna a Sunnydale in questa foto di Sarah Michelle Gellar che sfoggia lo stesso vestito indossato dalla Cacciatrice durante il season finale della prima stagione, Prophecy Girl. Vi mancava Buffy? A quanto pare, anche a Sarah Michelle Gellar. L'attrice ha infatti ricreato, a 23 anni di distanza dalla messa in onda dell'episodio, il look del suo personaggio durante il primo finale di stagione della serie. Prophecy Girl. I fan della Cacciatrice ricorderanno l'iconico abbinamento vestito elegante e giacca da badass sfoggiato da Buffy Summers durante il primo ballo scolastico in quel di Sunnydale... E durante la sua prima vera fine del mondo. Perché chi l'avrebbe detto mai che il Maestro avrebbe scelto proprio quell'occasione per la battaglia finale di Buffy - l'ammazzavampiri? Tutti, davvero. Ma è perfetto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 maggio 2020)torna a Sunnydale in questa foto diche sfoggia lo stesso vestitoto dalla Cacciatrice durante il season finaleprima stagione, Prophecy Girl. Vi mancava? A quanto pare, anche a. L'attrice ha infatti ricreato, a 23 anni di distanza dalla messa in onda dell'episodio, il look del suo personaggio durante il primo finale di stagione. Prophecy Girl. I fanCacciatrice ricorderanno l'iconico abbinamento vestito elegante e giacca da badass sfoggiato daSummers durante il primo ballo scolastico in quel di Sunnydale... E durante la sua prima vera fine del mondo. Perché chi l'avrebbe detto mai che il Maestro avrebbe scelto proprio quell'occasione per la battaglia finale di- l'ammazzavampiri? Tutti, davvero. Ma è perfetto ...

Sarah Michelle Gellar torna a vestire i panni di Buffy 17 anni dopo la fine della serie

