Buchi nei muri per rubare nelle sale slot di Torino, ladri beccati nel Casertano (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Stamattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito 2 OCC, emesse dal Gip di Ivrea (TO) su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due albanesi specialisti nei furti alle sale slot perpetrati con la c.d. "tecnica del buco". Effettuavano sopralluoghi accuratissimi nei locali da colpire, studiando dove fare il foro alle pareti limitrofe per accedervi, individuare i sensori di allarme presenti, nonché la centralina di controllo da neutralizzare, per poi colpire muniti di tutte le attrezzature da speleologo, tute e caschi forniti di lampade. Per rendersi invisibili agli antifurti volumetrici strisciavano addirittura per terra, simulando quasi delle vere tecniche militari; a seguire, sfondavano le porte interne (smurando la cassaforte eventualmente presente)

