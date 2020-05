zazoomnews : Bucchioni: Allarme rosso undici nuovi positivi. I calciatori pronti a dire stop alla ripresa - #Bucchioni:… - CalcioNapoli24 : - phierpez : Bucchioni: 'Allarme rosso per il calcio: undici nuovi positivi, un colpo alla ripartenza. I giocatori pronti a dire… - news24_napoli : Bucchioni: "Allarme rosso per il calcio: undici nuovi positivi, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchioni Allarme

CalcioNapoli24

Enzo Bucchioni, nel suo lungo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza la situazione sulla possibile ripresa del campionato. "Mentre sei li a discutere, combattuto fra il ripartire e il non ripartire, ..."Mentre sei li a discutere, combattuto fra il ripartire e il non ripartire, mentre provi a rialzare la testa, ecco che arriva un’altra mazzata: undici positivi in poche ore, otto giocatori di serie A ...