Brusaferro: "Ok alle mascherine fatte in casa per la popolazione" (Di venerdì 8 maggio 2020) Una buona notizia arriva oggi direttamente da Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità che ha dato l'ok alle mascherine fatte in casa per la popolazione. "A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche confezionarle in proprio, fermo restando che invece i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso". L'articolo Brusaferro: "Ok alle mascherine fatte in casa per la popolazione" ilNapolista.

