Brusaferro (ISS): «Ripresa Serie A? Teniamo conto dello scenario europeo»

Nuova apertura alla Ripresa del calcio italiano. Silvio Brusaferro dell'ISS ha parlato in maniera positiva: le sue dichiarazioni Silvio Brusaferro, intervenuto nel corso del punto stampa dell'Istituto Superiore di Sanità, ha parlato della possibile Ripresa del calcio in Italia. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Il Comitato tecnico-scientifico sta valutando i protocolli che la FIGC sta analizzando, quando ci sarà completezza su tutti i dati disponibili il comitato potrà prendere una posizione. È difficile immaginare di riempire gli stadi. È stato consentito l'allenamento individuale, ora valutando l'andamento epidemiologico e guardando i vari protocolli che la FIGC ci sta sottoponendo si cercherà di dare una risposta appropriata tenendo conto che viviamo in un contesto europeo e quindi ...

