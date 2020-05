Bonus turismo Regione Lazio: stanziamenti a fondo perduto per alberghi, agenzie di viaggio e tour operator (Di venerdì 8 maggio 2020) Fondi straordinari per il turismo. E’ questo quanto annunciato dalla Regione Lazio attraverso il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. Bonus turismo Regione Lazio: la misura Secondo la Califano «lo stanziamento regionale di 20 milioni per il rilancio del settore turistico annunciato oggi dal presidente Zingaretti e dall’assessore Pugliese, che ringrazio vivamente per il lavoro svolto, rappresenta una notizia importantissima che tutti attendevamo e che ridà morale e prospettive a un comparto centrale per la nostra economia». Leggi anche: Estate 2020, c’è chi ha già deciso: la stagione parte il 29 maggio, ecco le regole «Si tratta di misure a fondo perdute, sotto forma di Bonus – prosegue – destinate essenzialmente ad alberghi, agenzie di viaggio e tour operator duramente colpiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Decreto Maggio - quando arriva - primo e secondo decreto : Cig - bonus - turismo - aiuti imprese e reddito emergenza

