Bonus bici e monopattini: fino a 500 euro senza limiti di reddito (Di venerdì 8 maggio 2020) Prende forma il Bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini, sia elettrici che non, che dai 200 euro iniziali arriverà fino a un massimo di 500 euro senza limiti di reddito. Il Bonus non spetterà a tutti cittadini, ma sono ai residenti delle città con più di 50mila abitanti. Lo ha annunciato, sia in audizione alla Commissione Trasporti della Camera che sul suo profilo Facebook la ministra De Micheli. Bonus bici e monopattini fino a 500 euro Il Bonus che incentiva la mobilità alternativa per evitare il congestionamento dei centri urbani avrà queste caratteristiche: è destinato a residenti nelle città metropolitane e aree urbane di comuni con più di 50 mila abitanti (il limite potrebbe essere abbassato a 45mila); è un incentivo fino ad un massimo di 500 euro, pari al 70% della spesa d’acquisto. ... Leggi su quifinanza A breve il bonus bicicletta | Incentivo fino a 500 euro

Bonus di 500 euro per le biciclette e monopattini : come averlo

