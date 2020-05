Bonus bici 500 euro: solo alcuni ne avranno diritto, come funziona, da quando è valido, requisiti (Di venerdì 8 maggio 2020) Secondo quanto scritto da Libero.it, arriverà con il Decreto di maggio un sostegno economico per quelle persone intenzionate a comprare biciclette e monopattini elettrici per poi utilizzarle durante la Fase 2, periodo in cui i mezzi pubblici dovranno rispettare delle normative di sicurezza molto stringenti ed in cui ci potrebbero essere molte automobili in giro. Paola De Micheli, Ministro dei Trasporti, ha parlato alla Camera, spiegando cosa poter acquistare con questo Bonus: “biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini“. Si dovrebbe trattare di un Bonus che spetterà a tutti i cittadini che risiedono in Comuni con più di 45000 abitanti. Si attende il Decreto che dovrebbe essere presentato entro la metà mese, ovvero la manovra fiscale da 55 miliardi di euro ... Leggi su oasport Fase 2 - Costa : “Stanziati 125 milioni per bonus bici”

BONUS BICICLETTA FINO A 500 EURO/ Anche monopattini : rimborso al 70% delle spese

Bonus bicicletta fino a 500 euro : cos'è/ Come funziona - a chi spetta : e monopattini… (Di venerdì 8 maggio 2020) Secondo quanto scritto da Libero.it, arriverà con il Decreto di maggio un sostegno economico per quelle persone intenzionate a comprareclette e monopattini elettrici per poi utilizzarle durante la Fase 2, periodo in cui i mezzi pubblici dovranno rispettare delle normative di sicurezza molto stringenti ed in cui ci potrebbero essere molte automobili in giro. Paola De Micheli, Ministro dei Trasporti, ha parlato alla Camera, spiegando cosa poter acquistare con questo: “clette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini“. Si dovrebbe trattare di unche spetterà a tutti i cittadini che risiedono in Comuni con più di 45000 abitanti. Si attende il Decreto che dovrebbe essere presentato entro la metà mese, ovvero la manovra fiscale da 55 miliardi di...

Daniele_Manca : Bonus bicicletta: fino a 500 euro per comprare bici e monopattini, l'annuncio di @paola_demicheli, @JattoniDallAsen… - BeppeSala : Accolgo con favore il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di bici e bici elettriche annunciato dalla Ministra… - Ale_De_Chirico : Bonus per le due ruote green. E arriva il Registro delle bici - Mizio76 : Il bonus di 500€ lo stato non ve li da per l'acquisto di bici specialized o cannondale. #perdire #8maggio - infoitinterno : Bonus bici fino a 500 euro in Trentino dalla prossima settimana: ecco come averlo -