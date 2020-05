(Di venerdì 8 maggio 2020) E’ svolta. La provincia dida, al più tardi da domani mattina, supererà la fase 2 e riaprirà. Prevista “la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali”. La Provincia Autonoma diva contro il Governo. Il disegno di legge 52/20 è stato approvato dal Consiglio provinciale altoatesino nel cuore della notte dopo una lunga maratona con 28 voti a favore, un voto contrario e 6 astensioni. Prima riaperture dadopo gli adempimenti ma la Provincia consiglia di riaprire le attività da domani. Ecco si seguito il comunicato ufficiale con tutte le disposizioni che entreranno in vigore Il Consiglio ha approvato nella notte con 28 sì, 6 astensioni e un voto contrario la legge ...

LaStampa : Bolzano sfida il governo e avvia la “Fase due”. Da lunedì riapriranno anche parrucchieri, bar e centri culturali - Laprimapagina : #Bolzano sfida Conte e riapre tutto da oggi pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano sfida

La Stampa

un no e sei astensioni la legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige. Domani potranno perciò aprire i negozi, mentre lunedì tocca a parrucchieri, bar, ristoranti e musei. «La crisi - ha detto il ...BARCELLONA - 'Lucho' compie 50 anni. Luis Enrique taglia un traguardo importante ma non può festeggiare appieno. E' il primo compleanno, infatti, senza la figlia Xana, morta lo scorso 29 agosto ad app ...