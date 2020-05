Bolzano riapre bar e parrucchieri Il ministro Boccia | Impugneremo la legge

LegaSalvini : FASE 2: LE REGIONI ACCELERANO - BOLZANO DA OGGI RIAPRE I NEGOZI E DA LUNEDÌ I BAR. E FEDRIGA DA RADIO 24 FEDRIGA «I… - RaiNews : Nella notte la decisione di Bolzano di accelerare la riapertura #Fase2 #coronavirus - Corriere : L’Alto Adige non aspetta: da oggi riaprono i negozi. E da lunedì via libera a bar, musei e parrucchieri - trustandlaw1 : RT @veneziana4: L'Alto Adige ha iniziato a riaprire tutto: 'Roma non ci ascolta, noi procediamo' - veneziana4 : L'Alto Adige ha iniziato a riaprire tutto: 'Roma non ci ascolta, noi procediamo' -

