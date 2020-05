Bolzano fa leva sull’autonomia: oggi aprono i negozi, ma il Governo impugna e punta al 18 maggio. Altre regioni in pressing (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Consiglio provinciale ha approvato in seduta notturna una legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige. I negozi potranno aprire già nel pomeriggio. Lunedì 11 maggio toccherà a parrucchieri, bar, ristoranti e musei. Leggi su ilsole24ore Bolzano fa leva sull’autonomia : oggi aprono i negozi. Altre regioni in pressing - ma il Governo punta al 18 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Consiglio provinciale ha approvato in seduta notturna una legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige. Ipotranno aprire già nel pomeriggio. Lunedì 11 maggio toccherà a parrucchieri, bar, ristoranti e musei.

