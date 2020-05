Bollettino Coronavirus oggi 8 maggio: 1.327 nuovi casi e 243 vittime nelle ultime 24 ore. In costante calo gli attualmente positivi (Di venerdì 8 maggio 2020) Dati che possono essere accolti con il ‘sorriso’ quelli dell’ultimo Bollettino diffuso dalla Protezione civile relativi all’emergenza sanitaria. nelle ultime 24 ore si registrano 243 nuove vittime (ieri erano 274). A questo punto, il totale dei decessi in Italia supera quota 30mila (30.201). In continuo calo il numero degli “attualmente positivi” al virus. Sono infatti da otto giorni consecutivi che la serie ha il segno “-“ e oggi il decremento è di 1.663 in 24 ore. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 87.961 (ieri erano in totale 89.624). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 217.185 (ieri era di 215.858), con un aumento di 1.327 in un giorno (in linea con quello di ieri di 1.401). In ... Leggi su oasport Coronavirus - il bollettino di oggi venerdì 8 maggio : 243 morti - oltre mille nuovi casi

Coronavirus - superati i 30 mila morti ma il contagio continua a diminuire : il bollettino

Coronavirus - il bollettino delle 18 : decremento casi attivi - decessi e guariti in linea (Di venerdì 8 maggio 2020) Dati che possono essere accolti con il ‘sorriso’ quelli dell’ultimodiffuso dalla Protezione civile relativi all’emergenza sanitaria.24 ore si registrano 243 nuove(ieri erano 274). A questo punto, il totale dei decessi in Italia supera quota 30mila (30.201). In continuo calo il numero degli “attualmente positivi” al virus. Sono infatti da otto giorni consecutivi che la serie ha il segno “-“ eil decremento è di 1.663 in 24 ore. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 87.961 (ieri erano in totale 89.624). Complessivamente, itotali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 217.185 (ieri era di 215.858), con un aumento di 1.327 in un giorno (in linea con quello di ieri di 1.401). In ...

Corriere : Coronavirus in Italia: 214.457 casi positivi e 29.684 morti. Il bollettino del 6 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio - RegioneLazio : #Coronavirus @INMISpallanzani ha diramato il bollettino medico n. 99 del #8maggio #SaluteLazio #coronavirusitalia… - venti4ore : Sono ù 30mila morti Italia per coronavirus bollettino dell 8 maggio - cronacadiroma : +++BREAKING NEWS+++ #coronavirus #Italia - IL BOLLETTINO NAZIONALE DELL'#8maggio #protezionecivile… -