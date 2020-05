Bollettino | Coronavirus | i dati ufficiali dell’8 Maggio 2020

Leggi su zon

(Di venerdì 8 maggio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: 243 nuovi deceduti nella giornata di oggi Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato ilufficiale circa irelativi agli aggiornamenti in materia emergenza sanitaria dovuta al(Covid-19). Irisalgono alla giornata di oggi, 8. La situazione circa il Covid-19 in tutta Italia ha visto un aumento di 1.327 di casi positivi che raggiunge un totale di 217.185, di cui 87.961 attuali (-1.663). Il numero dei deceduti nella giornata di oggi è di 243 persone per un totale di 30.201. La situazione continua a migliorare su tutto il territorio nazionale che, infatti, vede un calo di 143 persone per quanto riguarda la terapia intensiva; -143 ricoverati in terapia intensiva e –538 sono i ricoverati con sintomi. Nella giornata di oggi, 8 ...