Beppe Sala sclera contro i milanesi | “C’è da inca*zarsi | immagini vergognose! Vi chiudo i

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 8 maggio 2020) La fase due a Milano è iniziata presumibilmente nel peggiore dei modi e ledei Navigli affollati le abbiamo viste tutte. Online è pure esplosa una polemica fra chi sostiene che le foto siano state in qualche modo ‘manipolate’ parlando di teleobiettivi ed obiettivi regolari, la verità però è una: lontani o vicini che siano quelle persone, in pochi avevano la mascherina e questo – purtroppo – non è giustificabile. Eccone un’altra, la prima col teleobiettivo la seconda da vicino:#Navigli pic.twitter.com/vUaFnvxRUo — Cristina Cersei (@cris cersei) May 8, 2020 Datevi una svegliata, per favore #navigli pic.twitter.com/nIv5KvZz3F — Gilberto Trombetta (@Gitro77) May 8, 2020 Ma avete idea di quanto siano lontani tra loro quei due ponti li? #Navigli pic.twitter.com/iQ8y1CcuMa — Mastro ...