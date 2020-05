Belen senza estetista mostra come si depila per avere la pelle sempre liscia (Foto) (Di venerdì 8 maggio 2020) Belen Rodriguez come tutte è a casa senza estetista e non è possibile per nessuna donna non depilarsi dopo tutte queste settimane, lei ha il suo metodo e lo suggerisce sui social (Foto). Ovviamente non manca la pubblicità ma con i piedi poggiati sulla vasca da bagno Belen dà dimostrazione dell’intervento sulle sue gambe. Niente cerette, rasoi, creme depilatorie, la Rodriguez adotta un trattamento definitivo, la luce pulsata. Possibile fare la luce pulsata in casa, da sole? La showgirl argentina ha risposto alle follower che le avevano chiesto consiglio sul come fare con i peli superflui in assenza della propria estetista. Tra le mani ha un epilatore a luce pulsata Braun, il modello pro 5 e spiega che per avere dei risultati bisogna attendere quattro settimane. Siamo quindi in tempo per l’eventuale prova costume per avere la pelle liscia, ma il ... Leggi su ultimenotizieflash Belén Rodriguez è rimasta senza il suo Stefano De Martino (causa impegni di lui in tv)

Stefano De Martino in quarantena senza Belen Rodriguez : ‘Da soli è dura’

Stefano De Martino torna a Napoli senza Belen : “Continuo qui la quarantena da solo” (FOTO) (Di venerdì 8 maggio 2020)Rodrigueztutte è a casae non è possibile per nessuna donna nonrsi dopo tutte queste settimane, lei ha il suo metodo e lo suggerisce sui social (). Ovviamente non manca la pubblicità ma con i piedi poggiati sulla vasca da bagnodà dizione dell’intervento sulle sue gambe. Niente cerette, rasoi, cremetorie, la Rodriguez adotta un trattamento definitivo, la luce pulsata. Possibile fare la luce pulsata in casa, da sole? La showgirl argentina ha risposto alle follower che le avevano chiesto consiglio sulfare con i peli superflui in asdella propria. Tra le mani ha un epilatore a luce pulsata Braun, il modello pro 5 e spiega che perdei risultati bisogna attendere quattro settimane. Siamo quindi in tempo per l’eventuale prova costume perla, ma il ...

1926_NA_ : @OdioFB Può succedere ?? Ebbi un brutto trauma a Milano. Tipo come lo ebbi a Roma per Belen. La mia 'sfortuna' è che… - modiamo : RT @VanityFairIt: Lui: «Ora capisco quanto sia dura trascorrere la quarantena da soli» ?? #StefanoDeMartino - brigittebordot : @LoiRaffaele Senza alcun dubbio,infatti nel mio tweet non c'è scritto che è cessa ma che assomiglia a Belen - infoitcultura : Stefano De Martino in quarantena senza Belen Rodriguez: ‘Da soli è dura’ - VanityFairIt : Lui: «Ora capisco quanto sia dura trascorrere la quarantena da soli» ?? #StefanoDeMartino -

Ultime Notizie dalla rete : Belen senza Stefano De Martino in quarantena senza Belen Rodriguez: ‘Da soli è dura’ TvZap News su Belen/ ecco alcune considerazioni che Belen ha fatto sulla sua storia d’amore con De Martino

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una tra le showgirl in assoluto più famose e amate dal grande pubblico. È però anche una tra le showgirl in assoluto più chiacchierate, soprattutto per la sua stor ...

Belen e Stefano De Martino: secondo figlio in arrivo?

Belen e Stefano, figlio in arrivo? Da tempo sono una delle coppie più “chiacchierate” del jet set italiano. Si sono presi, lasciati e poi ripresi, facendo parlare di loro per giorni e giorni. Attualme ...

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una tra le showgirl in assoluto più famose e amate dal grande pubblico. È però anche una tra le showgirl in assoluto più chiacchierate, soprattutto per la sua stor ...Belen e Stefano, figlio in arrivo? Da tempo sono una delle coppie più “chiacchierate” del jet set italiano. Si sono presi, lasciati e poi ripresi, facendo parlare di loro per giorni e giorni. Attualme ...