Basket | Vasilije Micic | “Efes o NBA nella prossima stagione | non vedo altri scenari”

"Anadolu Efes o NBA: queste sono le uniche opzioni". Le parole sono di Vasilije Micic, stella dell'Efes che sta disputando la sua migliore stagione in EuroLeague (attualmente sospesa) con 14.5 punti d ...L’Eurolega di basket, come tutto lo sport e non solo, vive da ormai più di un mese e mezzo nel limbo dell’emergenza Covid-19. Le ultime partite giocate si sono disputate il 5 e 6 marzo, poi – con anco ...