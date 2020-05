Ass_CosaVostra : Bari, il lungomare di Bari è affollato come i Navigli: la movida cancella la Fase 2 - tomjoad70 : E di Bari cosa diciamo? Smettiamo con l’ipocrisia, per favore Link - Dagospia - elasticorosso : RT @rep_bari: Bari, il lungomare di Bari è affollato come i Navigli: la movida cancella la Fase 2 [aggiornamento delle 20:22] - 19donatella : RT @_DAGOSPIA_: LIVIN’ LA MOVIDA LOCA-IL LUNGOMARE DI BARI È AFFOLLATO COME I NAVIGLI. MIGLIAIA DI PERSONE IN STRADA - Paolorm2012Roma : RT @Giada7219: Coronavirus, il lungomare di Bari come i Navigli: pieno di gente, alcuni senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Bari come Coronavirus, il lungomare di Bari come i Navigli: pieno di gente, alcuni senza mascherina La Gazzetta del Mezzogiorno “Piccoli paesi presidio contro il Covid”

Rilanciare i piccoli borghi e i micro paesi come luoghi di residenza. Un concetto per far ripartire l’Italia capovolgendo la clessidra a favore di quelle realtà che un tempo si sono spopolate per favo ...

Bari come Milano, lungomare come Navigli, la fase 2 è già un ricordo lontano

Una foto che fa rabbrividire. Il lungomare di Bari affollato come i Navigli di Milano. Sono tantissime le persone che si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di Bari sul lungomare, soprattutto giovani.

Rilanciare i piccoli borghi e i micro paesi come luoghi di residenza. Un concetto per far ripartire l’Italia capovolgendo la clessidra a favore di quelle realtà che un tempo si sono spopolate per favo ...Una foto che fa rabbrividire. Il lungomare di Bari affollato come i Navigli di Milano. Sono tantissime le persone che si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di Bari sul lungomare, soprattutto giovani.