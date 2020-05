Baresi | “Devo ringraziare cinque persone Pallone d’Oro? Niente rimpianti” E sulla Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’ex capitano del Milan Francocompie oggi 60 anni. Per l’occasione il mitico numero 6 rossonero ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ ripercorrendo un po’ quelle che sono state le tappe fondamentali della sua carriera. Si inizia però dall’attualità, dal Coronavirus: “Sento spesso i miei parenti a Travagliato che, per fortuna, è stato colpito poco. Mi hanno raccontato che l’atmosfera nelle province di Bergamo e Brescia è tremenda. Il nostro Paese è stato messo a dura prova e c’è una ferita profonda che sarà dura rimarginare. So che tutti gli appassionati sperano che il campionato riparta e che possa essere portato a termine. Però mi metto nei panni dei giocatori e non è facile. Perché giocare in stadi vuoti non è semplice. ...