Baresi | 60 anni da leggenda | Il Milan è la mia vita

Leggi su 90min

(Di venerdì 8 maggio 2020) E' il compleanno di Franco, una delle leggende della storia del. Il difensore, che compie 60, ha rilasciato una lunga intervista anews.it Happy 6⃣0th birthday to our forever Captain, @F! ?⚫ Il 6 sulle spalle per una, tutta a tinte rossonere ?⚫ Buon 6⃣0° compleanno, Capitano!#Semprepic.twitter.com/k5P19JQFBY — AC(@ac) May 8, 2020 Se dovesse spiegare ad un giovane cosa voglia dire essereista, cosa le direbbe? “Tanti giovani mi hanno...