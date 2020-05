Barbara D’Urso Instagram, risveglio da favola in lingerie: notte di compleanno ‘selvaggia’ (Di venerdì 8 maggio 2020) «E dopo una serata di compleanno in quarantena, mi sono svegliata così», dice questo la didascalia che da da corredo all’ultimo scatto di Barbara D’Urso, che ieri, 7 maggio, ha compiuto 63 anni. A far da corredo uno scatto davvero provocante, a dir poco a luci rosse. Carmelita infiamma il popolo del web con la foto sexy del suo risveglio. Un’immagine che ha fatto scatenare i fan, che si sono prodigati in commenti di ogni tipo, alcuni davvero coloriti. Barbara D’Urso Instagram, risveglio da favola in lingerie: notte di compleanno ‘selvaggia’ La regina degli ascolti Barbara D’Urso fa sognare i follower con uno scatto pazzesco che la ritrae in lingerie. Un ritratto piccante che mette in luce il corpo sensuale della conduttrice tv, che non ha nulla da invidiare alle ventenni di oggi. Il seno favoloso sta su da ... Leggi su urbanpost Barbara D’Urso sempre più vicina a lui : l’inaspettato gesto

