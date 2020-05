Atletica | Davide Re e Yeman Crippa studiano il ritorno in gara | tra il record italiano

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il 2020 rischia di essere un anno funesto per l’leggera visto che sono stati cancellati i Mondiali Indoor e gli Europei, mentre le Olimpiadi sono state rinviate di dodici mesi. La stagione si potrebbe concludere con un nulla di fatto, forse si potrebbero disputare soltanto alcuni meeting tra agosto e settembre. Da pochi giorni gli azzurri sono tornati ad allenarsi dopo un mese di stop dovuto all’emergenza sanitaria, tra loro anche due big comeRe e. Il primatistadei 400 metri (44.77 nel 2019, ai Mondiali fu a un passo dalla finale) ha ripreso la propri attività a Rieti e si è raccontato ai microfoni diTV, individuando in un possibile 500 metri il suoin, nel pieno ricordo di Donato Sabia: “Sarebbe un bel modo per ricordare un grande atleta e mi piacerebbe essere il primo azzurro a scendere ...