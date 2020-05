Assegno ordinario | finiti i soldi del Cura Italia | l’Inps blocca i pagamenti ai lavoratori

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 maggio 2020) Dalle 10 di ieri mattina l’Inps ha smesso di erogare gli assegni ordinari del Fondo di integrazione salariale (Fis). Sul sistema informatico con cui i dipendenti istruiscono le pratiche è apparso un messaggio d’errore e tutto si èto. Motivo: istanziati dal decretoper le domande in deroga dell’emergenza Covid sono. Uno stop prevedibile, dicono molti. Ma si confidava nell’approvazione tempestiva del fu decreto aprile, ora diventato maggio. Atteso non oltre il 15 di aprile, con una nuova immissione di denaro, e invece ancora in balia delle discussioni della maggioranza. Il decreto, vista l’emergenza Covid, ha esteso l’del Fis anche alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti (prima il requisito era oltre 15), purché assunti alla data del 23 ...