Approvato ad Eboli il progetto definitivo dei nuovi serbatoi idrici che serviranno le

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArriva dalla Giunta Comunale il via libera alper duea Madonna del Carmine. Si tratta di un’opera strategica, che metterà fine al disagio di tante famiglie che risiedono nell’area periferica e collinare di, da Madonna del Carmine e fino a San Donato, che da anni chiedevano la soluzione del loro problema di approvvigionamento e sicurezza. «Prosegue la nostra azione tesa a garantire servizi ai cittadini, provvedendo anche alla sicurezza ed alla sistemazione del territorio – commenta il sindaco, Massimo Cariello -. Inascono da una stretta collaborazione istituzionale tra Comune died Asis, che darà un servizio essenziale a tante famiglie a cui assicureremo approvvigionamento e condotte sicure per l’acqua potabile». L’opera sarà realizzata ...

