Anziano si perde nei boschi | lo salvano gli uomini del Soccorso Alpino

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Glidele Speleologico della Campania (CNSAS) hanno tratto in salvo unultraottantenne che si era perso neitra Marciano e Liberi, nel Casertano. L’uomo, residente nel vicino comune di Alvignano, era stato visto l’ultima volta ieri mattina dal figlio, dopodichè aveva fattore le sue tracce. Sono stati così allertati i soccorritori dele Speleologico campano; le ricerche, cui hanno preso parte volontari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e cani addestrati, si sono protratte per parecchie ore, quindi l’è stato trovato ormai sfinito nei; sanitari e tecnici lo hanno raggiunto salvandolo. L'articolosinei, loglidelproviene da Anteprima24.it.

L'uomo risultava disperso dalla notte del 7 maggio, questa mattina grazie ad una segnalazione è stato trovato in condizioni critiche nei boschi del comune di Alvignano (CE) Ritrovato l'anziano che nel ...