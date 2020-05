Anticipazioni Una Vita | puntata del 8 maggio 2020 | Susana e Felicia vs Genoveva

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 8 maggio 2020)UnaVenerdì 8vssanno perfettamente quale era il tenore delladiprima che facesse la sua apparizione ad Acacias 38. Quello che però anima i loro pettegolezzi è una certa diceria circa la natura della sua professione, tra incontri lascivi e appuntamenti a tutte le ore. Già in più occasioni la ragazza ha dovuto smentire certe voci per poi ere di affrontare l’argomento per ere ulteriori situazioni spiacevoli, ma orafanno sul serio dato che non sopportano più la presenza della ragazza nel quartiere.non sa se raccontare il duo disagio a Samuel, oppure fingere di non capire la natura dei loro pregiudizi. In un secondo momento vedremo Rosina al settimo cielo: i terroristi che la volevano morta sono stati ...