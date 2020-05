Anticipazioni Domenica In 10 maggio: tutti gli ospiti di Mara Venier (Di venerdì 8 maggio 2020) Mara Venier chiama Antonella Clerici: le Anticipazioni di Domenica In del 10 maggio 2020 Puntata numero 35 di Domenica In quella che andrà in onda il 10 maggio. Un giorno speciale la seconda Domenica di maggio che, per tradizione, è dedicata a festeggiare la mamma e non mancheranno riferimenti a questa giornata così importante. Per l’occasione Mara Venier inviterà come ospite a Domenica In Antonella Clerici, volto amato del pubblico del primo canale della Tv di Stato, che si racconterà in una lunga intervista tra vita privata e progetti futuri in televisione. In queste ultimi due mesi di quarantena a causa del coronavirus, Antonella Clerici ha dispensato consigli culinari su Instagram con video e dirette. Mara Venier ha inaugurato uno spazio dedicato alla cucina in apertura delle ultime puntate di Domenica In andate in onda e non sono mai mancati ... Leggi su lanostratv Stasera in tv - Non è l’Arena : ospiti e anticipazioni di domenica 3 maggio

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, Costanzo: “Stile mai superficiale”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla con i tanti lettori di televisione e dei personaggi che la animano. Sull’ultimo numero una lettrice ha mandato un’email al popol ...

