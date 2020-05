ANGI | sosteniamo il Manifesto del Turismo Italiano

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il settore turistico ha risentito più di tutti delle conseguenze dell’epidemia, rappresentando il 14,9% dell’occupazione totale in Italia, settore nel quale le conseguenze di una crisi sarebbero incalcolabili, tenuto conto soprattutto dell’indotto delle attività collegate frequentemente svolte da microimprese. Pertanto, l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri, è orgogliosa di sostenere ilper ilcon la proposta di costituire un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese delorganizzato mediante finanziamenti a fondo perduto, in modo da poter aiutare le start up e le PMI del settore in un momento così delicato. Ilper il#ripartiamodallItalia intende con questa campagna sensibilizzare ...