OA_Sport : Andrea Pecchia, basket: “A Cantù siamo stati una Squadra con la S maiuscola. Adoro l’energia di Draymond Green. Teo… - andrea_pecchia : 'Ma il #decretomaggio?', che doveva essere il decreto aprile, is the new 'ma quando ce la presenti la ragazza?'… - Chrid73037734 : @andrea_pecchia Stasera farò che stare a casa - andrea_pecchia : 'Attenzione, @OfficialASRoma in vantaggio con #Pruzzo'. Dopo 41 anni siamo di nuovo Campioni d'Italia ???? #ASRoma… - andrea_pecchia : Stasera #propagandalive ha deciso di essere la miglior puntata di sempre #rebibbiaquarantine #giancane… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pecchia Andrea Pecchia, basket: “A Cantù siamo stati una Squadra con la S maiuscola. Adoro l’energia di Draymond Green. Teodosic è incredibile” OA Sport Andrea Pecchia, basket: “A Cantù siamo stati una Squadra con la S maiuscola. Adoro l’energia di Draymond Green. Teodosic è incredibile”

Negli scorsi anni è stato tra gli italiani più in vista in Serie A2, e quest’anno, nel massimo campionato, ha trovato spazio a Cantù, sotto l’esperta guida tecnica di Cesare Pancotto. Andrea Pecchia è ...

MERCATO LBA - 3 squadre su Giordano Bortolani

Ci sarebbe l'interesse di tre squadre di Serie A su Giordano Bortolani reduce dalla grande stagione in maglia Biella. Il giocatore del vivaio dell'Olimpia Milano ha attirato l'interesse, non solo dell ...

Negli scorsi anni è stato tra gli italiani più in vista in Serie A2, e quest’anno, nel massimo campionato, ha trovato spazio a Cantù, sotto l’esperta guida tecnica di Cesare Pancotto. Andrea Pecchia è ...Ci sarebbe l'interesse di tre squadre di Serie A su Giordano Bortolani reduce dalla grande stagione in maglia Biella. Il giocatore del vivaio dell'Olimpia Milano ha attirato l'interesse, non solo dell ...