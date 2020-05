Amici Speciali, ufficiali i nomi dei quattro giurati (Foto) (Di venerdì 8 maggio 2020) Ormai è ufficiale: venerdì 15 maggio, con tutte le precauzioni legate all’emergenza Covid-19, andrà in onda la prima puntata di Amici Speciali. Il nuovo talent show, condotto da Maria De Filippi, porterà nuovamente il talento sul palco. Nei giorni scorsi, dopo un paio di polemiche per le assenze di alcuni nomi che si pensava partecipassero, è stato ufficializzato il cast. Nelle ultime ore, invece, è stata l’ora di ufficializzare la composizione della giuria che sarà composta da 4 grandi nomi del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di 2 uomini e 2 donne di cui alcuni sono davvero avvezzi alla partecipazione nei programmi della De Filippi. Di chi stiamo parlando? Andiamo a vedere come sarà composta la giuria che avrà il compito di valutare le performances. Amici Speciali, il cast ufficiale Prima di chiarire ... Leggi su kontrokultura Amici Speciali : Ecco Quando Inizia!

Amici Speciali | Svelati i quattro giudici di Maria De Filippi

Amici Speciali anticipazioni | Svelati i nomi del direttore artistico e della giuria (Di venerdì 8 maggio 2020) Ormai è ufficiale: venerdì 15 maggio, con tutte le precauzioni legate all’emergenza Covid-19, andrà in onda la prima puntata di. Il nuovo talent show, condotto da Maria De Filippi, porterà nuovamente il talento sul palco. Nei giorni scorsi, dopo un paio di polemiche per le assenze di alcuniche si pensava partecipassero, è statozzato il cast. Nelle ultime ore, invece, è stata l’ora dizzare la composizione della giuria che sarà composta da 4 grandidel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di 2 uomini e 2 donne di cui alcuni sono davvero avvezzi alla partecipazione nei programmi della De Filippi. Di chi stiamo parlando? Andiamo a vedere come sarà composta la giuria che avrà il compito di valutare le performances., il cast ufficiale Prima di chiarire ...

AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - Sarannopoiaffa1 : Le squadre possono farle Random per me (battutona), sono qui solo per dire che il nome “Amici Speciali” mi turberà… - KontroKulturaa : Amici Speciali, ufficiali i nomi dei quattro giurati (Foto) - - eiramxfeels : RT @oppositeoff: Ragazzi vediamo che è un argomento estremamente ansiogeno che vi crea ipersudorazione quindi ci teniamo a precisarlo: SÌ C… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Speciali "Amici Speciali": in giuria Ferilli, Panariello, Scotti e Abbagnato TGCOM Vanessa Incontrada, il mistero su "Amici speciali": perchè non partecipa più?

Vanessa Incontrada, durante una diretta social di qualche giorno fa, aveva annunciato la sua presenza nel cast di "Amici speciali", lo spin off di "Amici" che partirà il 15 maggio su Canale 5: aveva a ...

David di Donatello 2020: dove vederli e i candidati agli Oscar italiani

Sarà un’edizione davvero speciale, quella dei David di Donatello 2020. Con l’emergenza da Coronavirus che ha fatto saltare il Festival di Cannes, la cerimonia di stasera è davvero importantissima. E s ...

Vanessa Incontrada, durante una diretta social di qualche giorno fa, aveva annunciato la sua presenza nel cast di "Amici speciali", lo spin off di "Amici" che partirà il 15 maggio su Canale 5: aveva a ...Sarà un’edizione davvero speciale, quella dei David di Donatello 2020. Con l’emergenza da Coronavirus che ha fatto saltare il Festival di Cannes, la cerimonia di stasera è davvero importantissima. E s ...