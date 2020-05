Alto Adige riapre sfruttando l’autonomia | «Dopo che Roma non ha ascoltato le richieste…»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’dice stop alla chiusura delle attività elo Statuto di autonomia: entra dunque nel vivo la fase 2 con la ripartenza di negozi, parrucchieri, bar, ristoranti e musei. È stata approvata nella notte dal Consiglio provinciale di Bolzano la legge che accelera la riapertura nel territorio: già da domani, sabato 9 maggio, potranno dunque alzare la saracinesca i negozi, mentre parrucchieri, bar, ristoranti e musei avranno il via libera da lunedì. “cheper settimane non hale richieste per una differenziazione regionale delle misure abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo. – queste le parole del governatore Arno Kompatscher – La Provincia vuole affrontare questa fase all’insegna dell’applicazione della sua autonomia”.: ...