Allevamento, oggi gli italiani consumano meno carne. Peccato aumentino gli animali macellati (Di venerdì 8 maggio 2020) Essere animali ha pubblicato un report che prende in esame la quantità di animali allevati e macellati in Italia negli ultimi dieci anni, nel periodo 2010-2019. Il report, che raccoglie i dati più recenti in materia, mostra i cambiamenti avvenuti nel settore della zootecnia italiana e offre un’istantanea di come siano cambiate le abitudini alimentari nel nostro Paese. Rispetto ai primi anni dieci del 2000, gli italiani sembrano consumare meno carne (-7%), con una preferenza per carne bianca e pesce considerate più salutari. Sono diminuite invece le macellazioni di conigli (-30%), agnelli (-49%) e cavalli (-70%), complice la crescente sensibilità nei confronti di queste specie. Infine, il consumo di latte pro capite è passato dai 51 litri circa ai 44 litri (-15%), sostituito sempre più spesso da alternative vegetali, come bevande di soia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Essereha pubblicato un report che prende in esame la quantità diallevati e macellati in Italia negli ultimi dieci anni, nel periodo 2010-2019. Il report, che raccoglie i dati più recenti in materia, mostra i cambiamenti avvenuti nel settore della zootecnia italiana e offre un’istantanea di come siano cambiate le abitudini alimentari nel nostro Paese. Rispetto ai primi anni dieci del 2000, glisembrano consumare(-7%), con una preferenza perbianca e pesce considerate più salutari. Sono diminuite invece le macellazioni di conigli (-30%), agnelli (-49%) e cavalli (-70%), complice la crescente sensibilità nei confronti di queste specie. Infine, il consumo di latte pro capite è passato dai 51 litri circa ai 44 litri (-15%), sostituito sempre più spesso da alternative vegetali, come bevande di soia e ...

