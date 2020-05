Alena Seredova racconta della bimba in arrivo, dal nome alla gravidanza a 42 anni (Foto) (Di venerdì 8 maggio 2020) L’ultima volta che Alena Seredova era stata nello studio di Vieni da me era già incinta ma aveva tenuto nascosta la gravidanza, oggi il suo pancione racconta già un parto molto vicino (Foto). Manca pochissimo alla nascita della bimba di Alena Seredova, che conferma il sesso del bebè in arrivo ma non rivela il nome scelto. Fa sorridere però quando spiega che ha sempre avuto una lista con i suoi nomi preferiti ma con il passare degli anni e degli incontri con le persone ne ha cancellati tanti. Sono rimasti quelli legati alle persone che le piacciono. Sarà una sorpresa per tutti sapere come si chiama la piccola e se avrà il doppio nome come i suoi fratelli. A proposito dei due figli maschi di Alena con molta sincerità confessa che la notizia della cicogna l’hanno presa come due adolescenti, com’era prevedibile, senza grossi ... Leggi su ultimenotizieflash Alena Seredova mamma di una bambina : "Il terzo figlio? Una nuova avventura"

