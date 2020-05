Alberto Angela: tutti conoscono il figlio Edoardo, ma in famiglia ci sono anche Riccardo e Alessandro (Di venerdì 8 maggio 2020) Classe ’62, Alberto Angela è figlio del celebre divulgatore scientifico Piero Angela. Ha deciso di seguire le orme del padre e diventare un divulgatore scientifico, oltre che giornalista e presentatore di successo. Dopo essersi diplomato in Francia, Alberto si è iscritto al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma. Poi ha proseguito i suoi studi seguendo corsi di specializzazione in varie università degli Stati Uniti d’America diventando esperto in paleontologia e paleoantropologia. Sempre restio a parlare della sua vita privata, Alberto Angela è sposato con Monica, originaria di Parma. I due si sono sposati nel 1993 e hanno avuto tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).



Edoardo era balzato alle cronache dopo che una sua foto era ... Leggi su caffeinamagazine Ascolti tv 7 maggio : Maria De Filippi mette sotto Alberto Angela - Striscia batte Amadeus

Meraviglie Alberto Angela La penisola dei tesori/ Da Piazza Navona ad Amalfi

Meraviglie di Alberto Angela stasera su Rai1 : ospiti Renzo Arbore e Gigi Proietti (Di venerdì 8 maggio 2020) Classe ’62,del celebre divulgatore scientifico Piero. Ha deciso di seguire le orme del padre e diventare un divulgatore scientifico, oltre che giornalista e presentatore di successo. Dopo essersi diplomato in Francia,si è iscritto al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma. Poi ha proseguito i suoi studi seguendo corsi di specializzazione in varie università degli Stati Uniti d’America diventando esperto in paleontologia e paleoantropologia. Sempre restio a parlare della sua vita privata,è sposato con Monica, originaria di Parma. I due sisposati nel 1993 e hanno avuto tre figli:(1998),(1999) e Alessandro (2004).era balzato alle cronache dopo che una sua foto era ...

MinervaArmata : @robertocoletti ??mi hai preso per Alberto Angela? ???? - SuperErmy : @MaxBernardini @NetflixIT @KenBurns @LynnNovick Adesso, soltanto salottini e stesso giro di ospiti. Inguardabili. I… - Superciuck4 : RT @JTelmont_: Su raiuno fanno vedere le repliche delle repliche di Alberto Angela, ma mai una puntata del fantastico documentario 'Firenze… - mappao72 : BEST OF - Alberto Angela - lellinara : RT @SpoletoCard: Il mondo dei romani è decisamente colorato, assai più del nostro. Sono coloratissimi gli interni delle case, i monumenti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela Il misterioso caso di Alberto Angela, il divulgatore diventato sex symbol L'Espresso Cupra Marittima: riapre il Museo Malacologico, anteprima su Rai 1

CUPRA MARITTIMA – Martedì 19 maggio riapre a Cupra Marittima il Museo Malacologico nel rispetto di tutte le normative per il coronavirus, d’altronde i 3 mila metri quadrati della struttura non possono ...

Giornata mondiale della Croce Rossa, l’Amministrazione comunale ringrazia

La bandiera sugli edifici comunali ed un incontro per ringraziare chi, in questi mesi resi molto difficili da Covid-19, si è continuamente prodigato per rendere più semplice e agevole la vita dei citt ...

CUPRA MARITTIMA – Martedì 19 maggio riapre a Cupra Marittima il Museo Malacologico nel rispetto di tutte le normative per il coronavirus, d’altronde i 3 mila metri quadrati della struttura non possono ...La bandiera sugli edifici comunali ed un incontro per ringraziare chi, in questi mesi resi molto difficili da Covid-19, si è continuamente prodigato per rendere più semplice e agevole la vita dei citt ...