(Di venerdì 8 maggio 2020) Si. O, forse, non simai persi? Chi conosce bene Alci racconta di un amore con la lettera maiuscola. Una storia basata sul rispetto e su un rapporto quasi simbiotico. Che va avanti da 18 anni. Ormai da settimane, dopo il rincorrersi di voci e indiscrezioni,usciti allo scoperto. La loroa Cellino è stata(forse ha fatto storcere il naso a Romina Power, ex moglie diche dopo una breve parentesi ad Amici è sparita dai radar). Altrascorrono il tempo con i loro due figli, Jasmine e Bido. Poi lunghe passeggiate nel bosco delle Tenute(alle porte di Brindisi) e lunghe chiacchierate. Eccoe Alsiinnamorati di nuovo. “Sicosì mettendo il loro amore davanti ad ogni cosa”, spiffera una fonte ...

Noovyis : (Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, quarantena galeotta: 'Come si sono ritrovati', parla la fonte segreta) Playhi… - SoniaSamoggia : RT @yeslifemagazine: La figlia di Al Bano e Romina preoccupa i suoi fans. - radiosiciliarse : Al Bano Carrisi - Mai, Mai, Mai - KontroKulturaa : Jasmine Carrisi, incidente bollente per la figlia di Al Bano: che spettacolo! (FOTO) - - aikaterinikou : RT @Daniela80707993: Olio Extravergine di Oliva ''Al Bano Carrisi'' - Tenute Al Bano Carrisi Alban... -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi

Si sono ritrovati. O, forse, non si sono mai persi? Chi conosce bene Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ci racconta di un amore con la lettera maiuscola. Una storia basata sul rispetto e su un rapport ...In quarantena le giornate sono lunghe, ma anche le cose da fare in una dimora così grande non mancano e pare che Loredana non se ne stia con le mani in mano. La coppia ha trascorso la quarantena e ora ...