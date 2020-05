Adesso la Bce alza la voce con la Germania "Giù le mani, rispondiamo solo all'Europa" (Di venerdì 8 maggio 2020) Rodolfo Parietti Il vicepresidente De Guindos: "Qe corretto". Lagarde cerca la mediazione Christine Lagarde non parla. O, meglio, parla d'altro. Meglio stare sul generico, replicare ancora una volta come il Covid-19 sia stato uno «choc simmetrico perchè tutti i Paesi sono stati colpiti dalla medesima causa uno dopo l'altro mentre la risposta è stata asimmetrica». Un refrain ormai svuotato di significato. Altro vorremmo sentire, dalla presidente della Bce: magari una parolina di commento alla sentenza di martedì scorso della Corte Costituzionale tedesca, a quel tentativo di minare l'autonomia della banca centrale limitandone il raggio d'azione. A quell'idea di trasformare un bazooka che fu di Mario Draghi, e che ora sta nelle mani di Madame, in una pistola ad acqua. Alla silente Christine, si contrappone però il vocione di Luis De ... Leggi su ilgiornale Adesso la Bce cambia idea : piano da 750 miliardi (Di venerdì 8 maggio 2020) Rodolfo Parietti Il vicepresidente De Guindos: "Qe corretto". Lagarde cerca la mediazione Christine Lagarde non parla. O, meglio, parla d'altro. Meglio stare sul generico, replicare ancora una volta come il Covid-19 sia stato uno «choc simmetrico perchè tutti i Paesi sono stati colpiti dalla medesima causa uno dopo l'altro mentre la risposta è stata asimmetrica». Un refrain ormai svuotato di significato. Altro vorremmo sentire, dalla presidente della Bce: magari una parolina di commento alla sentenza di martedì scorso della Corte Costituzionale tedesca, a quel tentativo di minare l'autonomia della banca centrale limitandone il raggio d'azione. A quell'idea di trasformare un bazooka che fu di Mario Draghi, e che ora sta nelledi Madame, in una pistola ad acqua. Alla silente Christine, si contrappone però il vocione di Luis De ...

