Addio al Trinche Carlovich | “il miglior giocatore argentino” per Maradona

E' morto "il miglior giocatore argentino". L'investitura è dell' "altro" miglior giocatore argentino, e quindi valeva doppio. L'attestato di stima è diventato un epitaffio per Tomás "El Trinche" Carlovich, 71 anni, ucciso durante un'aggressione per rubargli la bici: ha battuto la testa, è andato in coma ed è finito così. Carlovich è stato una delle leggende del calcio sudamericano degli anni 70, pur non avendo mai giocato nelle grandi squadre di Buenos Aires e nemmeno in Nazionale. Ma Carlos Bilardo, il ct campione del mondo a Messico 86 diceva che il suo calcio era "impressionante". E Cesar Menotti, il ct campione del mondo nel 78 raccontava di lui: "Aveva una tecnica totalmente differente. Accarezzava letteralmente la palla. Ma il calcio ...

