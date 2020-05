8 maggio festa della Croce Rossa in tutto il mondo (Di venerdì 8 maggio 2020) 8 maggio anniversario nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa. Si tratta della festa dell’organizzazione di volontariato tra le più note al mondo Nel 1863 a Ginevra nasce il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) con lo scopo si assistere i feriti di guerra e la popolazione dopo eventi tragici e situazioni di emergenza. Il suo fondatore fu Henry Dunant, nel cui giorno di nascita si festeggia oggi l’anniversario dell’associazione mondiale, che annovera 98 milioni in tutto il mondo e 150 mila in Italia tra collaboratori e volontari. Henry Dunant nacque a Ginevra l’8 maggio 1828 da una famiglia profondamente religiosa, che aveva un forte spirito umanitario e senso civico. Dunant dopo battaglia di Solferino, svoltasi il 24 giugno 1859, arrivò all’indomani e rimase umanamente ferito e sotto shock per la carneficina che si era ... Leggi su zon Quando è la festa della mamma? Un tempo l’8 maggio adesso la seconda domenica di maggio : la storia

