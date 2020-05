“15 milioni di fondi Ue alla Guardia costiera libica”, è polemica sulla proposta maltese (Di venerdì 8 maggio 2020) La Valletta sarebbe vicina ad abbandonare la missione Irene in seguito al ‘no’ degli altri Paesi al suo piano di gestione... Leggi su europa.today (Di venerdì 8 maggio 2020) La Valletta sarebbe vicina ad abbandonare la missione Irene in seguito al ‘no’ degli altri Paesi al suo piano di gestione...

reportrai3 : La Protezione civile ha acquistato dalla società di Irene #Pivetti ben 15 milioni di mascherine per 25mln €. L’inte… - repubblica : Francia, decine di milioni di mascherine bruciate. Lo scandalo che imbarazza il governo [dalla nostra corrispondent… - NandoPiscopo1 : @DavidBasco86 @gattusismo__ Anche conte lo puoi pagare 15 milioni all'anno volendo, purtroppo non basta quello ?? P… - filo_78 : Siete dei 'geni' @pdnetwork. Perché non fare 15 ore e avere così 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro? ????????? - codeghino10 : RT @LaVeritaWeb: Il segretario dell'Autorità conferma gli accordi del 2019 con Cccc e sbandiera progetti sul vino. Intanto ignora il buco d… -

Ultime Notizie dalla rete : “15 milioni Coronavirus, revisione auto: scadenze tollerate fino ottobre. Ecco cosa sapere Corriere della Sera