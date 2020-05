‘10.000 euro di spese fisse al mese e lo Stato vuole farmi riaprire con solo 3 tavoli’: la storia di un ristoratore romano (Di venerdì 8 maggio 2020) Valerio laino è un ristoratore calabrese attivo da oltre 15 anni nel cuore di Roma, titolare de Il Peperoncino d’oro. Uno dei tanti ristoratori che oggi stanno affrontando le difficoltà e le incertezze di una fase 2 sempre più complessa e articolata. “Il governo italiano ha deciso di farci chiudere lasciandoci nell’abbandono più totale, ho usato tutti i miei risparmi per affrontare l’emergenza ed ora mi ritrovo a non avere più soldi neanche per mangiare”, ha spiegato nei giorni in cui si discute la date e le condizioni per la riapertura dei ristoranti. “Parliamo della distanza di sicurezza tra i tavoli, ciò vuol dire che il mio locale di solo 25mq riuscirebbe ad ospitare solo 6 persone, così facendo non riuscirei neanche a pagare le bollette – ha continuato – Questa ipotetica riapertura ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : Meloni - ‘1000 euro no assistenzialismo - ma aiuto a chi serve’

