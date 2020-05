Zaniolo per Bernardeschi: la Juventus torna alla carica e offre lo scambio più cash alla Roma (Di giovedì 7 maggio 2020) Zaniolo per Bernardeschi: la Juventus torna alla carica per il centrocampista giallorosso ancora convalescente. E lo fa cercando di riattivare l’asse di mercato con la Roma che ha ben funzionato lo scorso anno. Al termine della stagione Juve e Roma potrebbero riprovarci. Con reciproca soddisfazione ovviamente. Dopo lo scambio di terzini sinistri Spinazzola-Pellegrini effettuato la scorsa estate le due società potrebbero valutare nuove operazioni. Niccolò Zaniolo è da tempo nel mirino di Paratici. Come anche il viola Federico Chiesa. Ma se per quest’ultimo se la vedranno direttamente Rocco Commisso e Andrea Agnelli per il talento che la Roma strappò all’Inter potrebbe valere la logica dello scambio. Non l’unico a centrocampo, a quel che si sa. Nelle scorse settimane era trapelato il possibile approdo di Cristante alla Continassa, ... Leggi su secoloditalia Roma-Juventus - nuova idea di scambio : i bianconeri propongono una contropartita per Zaniolo

Roma - si lavora per il rinnovo di Zaniolo : l'idea del club giallorosso

Rinnovo Zaniolo - si lavora per prolungare l’accordo fino al 2025 (Di giovedì 7 maggio 2020)per: laper il centrocampista giallorosso ancora convalescente. E lo fa cercando di riattivare l’asse di mercato con la Roma che ha ben funzionato lo scorso anno. Al termine della stagione Juve e Roma potrebbero riprovarci. Con reciproca soddisfazione ovviamente. Dopo lodi terzini sinistri Spinazzola-Pellegrini effettuato la scorsa estate le due società potrebbero valutare nuove operazioni. Niccolòè da tempo nel mirino di Paratici. Come anche il viola Federico Chiesa. Ma se per quest’ultimo se la vedranno direttamente Rocco Commisso e Andrea Agnelli per il talento che la Roma strappò all’Inter potrebbe valere la logica dello. Non l’unico a centrocampo, a quel che si sa. Nelle scorse settimane era trapelato il possibile approdo di CristanteContinassa, ...

SecolodItalia1 : Zaniolo per Bernardeschi: la Juventus torna alla carica e offre lo scambio più cash alla Roma… - LeleRoma1976 : Fonte tuttosport,una sicurezza,neanche per i vetri e' buono da usare #Zaniolo - Salvo2410libero : RT @_grazy87: Bernardeschi per Zaniolo, sarebbe un'ottima operazione per la Juve. Classica operazione per salvare i conti della Roma, come… - _grazy87 : Bernardeschi per Zaniolo, sarebbe un'ottima operazione per la Juve. Classica operazione per salvare i conti della R… - Maximo7514 : @andrea5788 @danielelozzi @achspol89 @prohaska83 l’unico che non cederei è zaniolo. per il resto ?? a tutti -