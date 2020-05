Zalando: più consumatori online, prevede crescita a doppia cifra nel 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – La piattaforma di ecommerce Zalando corre nel primo trimestre, anche per merito del lockdown legato al covid19. Il gruppo ha registrato un incremento del Gross Merchandise Volume del 13,9% a 2 miliardi, la crescita dei ricavi è stata del 10,6% a 1,5 miliardi. Nel mercato del fashion, prevede per il 2020 una crescita per il proprio business: “Nonostante il contesto commerciale difficile dovuto al coronavirus, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle prevede di essere chiaramente redditizia con un Ebit rettificato tra 100 e 200 milioni e investimenti tra 230 e 280 mln”, spiega la nota del gruppo. L'articolo Zalando: più consumatori online, prevede crescita a doppia cifra nel 2020 proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Zalando : più consumatori online - prevede crescita a doppia cifra nel 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – La piattaforma di ecommercecorre nel primo trimestre, anche per merito del lockdown legato al covid19. Il gruppo ha registrato un incremento del Gross Merchandise Volume del 13,9% a 2 miliardi, ladei ricavi è stata del 10,6% a 1,5 miliardi. Nel mercato del fashion,per ilunaper il proprio business: “Nonostante il contesto commerciale difficile dovuto al coronavirus, la piattaforma europealeader per il fashion e il lifestyledi essere chiaramente redditizia con un Ebit rettificato tra 100 e 200 milioni e investimenti tra 230 e 280 mln”, spiega la nota del gruppo. L'articolo: piùnelproviene da Ildenaro.it.

