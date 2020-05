Ylenia Carrisi non sorrideva | La figlia di Albano e quel malessere che covato dentro

(Di giovedì 7 maggio 2020) La storia dipuò essere riassunta comela di una ragazza triste che probabilmente non riusciva a convivere con il peso del successo dei suoi genitori. Ladie Romina è sempre sembrata un animo inquieto tanto che ogni suo sorriso dava quasi la sensazione di un dono. Non è ben chiaro … L'articolononLadicheproviene da www.meteoweek.com.

bnotizie : Ylenia Carrisi, il ricordo della sorella scomparsa condiviso da Yari | - bnotizie : Ylenia Carrisi, il ricordo della sorella scomparsa condiviso da Yari | - qun82074094 : Romina Power : 'Chi i visto Ylenia Carrisi?' tratta il caso e riaccende... - zazoomnews : Yari Carrisi il retroscena intimo su Ylenia: Da quando è scomparsa non l’ho più fatto’ (FOTO) - #Carrisi… - zazoomblog : Yari Carrisi il retroscena intimo su Ylenia: Da quando è scomparsa non l’ho più fatto’ (FOTO) - #Carrisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Carrisi

La storia di Ylenia può essere riassunta come quella di una ragazza triste che probabilmente non riusciva a convivere con il peso del successo dei suoi genitori. La figlia di Albano e Romina è sempre ...In questi anni sono state tale le notizie pubblicate in merito alla scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina inghiottita dalla città di New Orleans, dove si era trasferita in cer ...