Xbox Series X, finalmente il gameplay next-gen! Alle 16:30 commentiamo in diretta il nuovo Inside Xbox (Di giovedì 7 maggio 2020) Con la next-gen in uscita a fine anno sta arrivando il momento di fare sul serio e Microsoft ha deciso di organizzare un nuovo Inside Xbox che apre anche la serie di grandi appuntamenti che durerà tutta l'estate grazie al Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley.Ovviamente l'evento si concentrerà su Xbox Series X e ci permetterà di vedere finalmente del gameplay next-gen. Di cosa? A quanto pare il focus sarà sui third party e mentre abbiamo la certezza della presenza di Assassin's Creed Valhalla, i nomi rumoreggiati sono davvero incredibili tra novità assolute e grandi nomi scomparsi dai radar da troppo tempo.Si parla di Resident Evil 8, Elden Ring, Starfield e molti altri ancora. Tutti dei veri e propri pesi massimi che potrebbero finalmente farci capire quanto la prossima generazione di console sarà in grado di stupirci.Leggi altro... Leggi su eurogamer Xbox Series X : annunciato il logo 'Ottimizzato per Series X'

Xbox Series X - l'evento di giugno si concentrerà su console e servizi : verrà svelato anche prezzo e data?

Xbox Series X pronta all’Inside Xbox del 7 maggio : quali giochi next-gen vedremo? (Di giovedì 7 maggio 2020) Con la-gen in uscita a fine anno sta arrivando il momento di fare sul serio e Microsoft ha deciso di organizzare un nuovo Insideche apre anche la serie di grandi appuntamenti che durerà tutta l'estate grazie al Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley.Ovviamente l'evento si concentrerà suX e ci permetterà di vederedel-gen. Di cosa? A quanto pare il focus sarà sui third party e mentre abbiamo la certezza della presenza di Assassin's Creed Valhalla, i nomi rumoreggiati sono davvero incredibili tra novità assolute e grandi nomi scomparsi dai radar da troppo tempo.Si parla di Resident Evil 8, Elden Ring, Starfield e molti altri ancora. Tutti dei veri e propri pesi massimi che potrebberofarci capire quanto la prossima generazione di console sarà in grado di stupirci.Leggi altro...

XboxItalia : Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto… - XboxItalia : Vuoi vedere i nuovi titoli per Xbox Series X? Bene, noi vogliamo mostrarteli. Guarda per la prima volta il gamepla… - Dalagh : RT @XboxItalia: Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto spesso… - MatteoMichilli : RT @XboxItalia: Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto spesso… - Eurogamer_it : Finalmente i giochi su next-gen! Alle 16:30 commentiamo in diretta l'#InsideXbox dedicato a #XboxSeriesX. #Xbox -