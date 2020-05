Windows 10 v2004 | conferme | rumor e ritardi

(Di giovedì 7 maggio 2020) La nuova versione di10 verrà lanciata nel corso di questo mese, ma la linea di rilascio ha subito alcune variazioni rispetto al progetto iniziale.10 – Percorso di lancioL’aggiornamento 20H1 di10 si avvicina sempre di più alla fase di lancio e come sempre questo genera una certa irrequietezza nell’utenza. Alla base di questo sono presenti le esperienze negative dei grossi aggiornamenti cumulativi che hanno portato bug e instabilità. Come discusso nel precedente articolo: Microsoft ha scelto di ritardare il lancio e generale, successivamente, puntare su aggiornamenti individuali per le Feature. La prima scaletta, secondo i dati del colosso di Redmond, prevedeva il rilascio agli OEM il 28 di aprile. I produttori, però, non hanno ricevuto la suddetta versione a causa di alcune vulnerabilità di sistema. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Windows v2004

