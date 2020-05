Vieni da Me, Povia: “Sono un gay mancato”. Imbarazzo in studio, Caterina Balivo lo rimprovera: “Hai detto un’altra cretinata”. E Vladimir Luxuria: “Un cervello mancato” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Prendo lo straccio, pulisco, sai io sono fissatissimo. Sono un gay mancato”. Sbuca Povia e attorno alle tematiche di genere scoppia la bufera. Il cantante milanese in collegamento, dalla sua cantina trasformata in studio di registrazione, con Caterina Balivo a Viene da me, è stato protagonista di un gretto e stereotipato siparietto. A metà di un lungo collegamento di oltre venti minuti l’autore de I bambini fanno ooh, sollecitato dalla Balivo, che gli chiedeva di prendere in mano lo spray contro la polvere, si è allontanato un attimo, ha agguantato lo spray e finto qualche atto di pulizia. “Prendo lo straccio, pulisco, sai io sono fissatissimo. Sono un gay mancato”. A quel punto la conduttrice Rai ha guardato attonita in camera e ha detto: “Povia hai detto un’altra cretinata”. Momenti di Imbarazzo in studio ed ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano Vieni da me | Povia : “Amo le pulizie - sono un gay mancato” | Web insorge

