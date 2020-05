chetempochefa : - 'Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per te.' - 'Tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante,… - teatrolafenice : ?? Il 1° maggio 1786 andava in scena per la prima volta al Burgtheater di Vienna 'Le nozze di Figaro' di Mozart. Asc… - chetempochefa : “Quando fummo arrestati per la colpa di esser nati, mio padre mi disse: ti chiedo scusa di averti messa al mondo. I… - MissAntropa666 : @SeaMaryStar La cosa che più fa tristezza è che questa “signora” avrà più di 50anni eh! La cosa triste è che si è m… - trogio1 : RT @EPalazzotto: Opporsi alla #regolarizzazione dei cittadini stranieri è da ipocriti. Dovremmo lasciare queste persone in una condizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Messa Il Papa prega per gli artisti: senza il bello non si può capire il Vangelo Vatican News Video Messa Santa Marta, Papa Francesco/ “Senza il bello Vangelo non si può capire”

«Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti: ringraziavano per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro. Vorrei chiedere al Signore che li benedica perché gli artisti ci fanno capire cosa ...

Coronavirus, la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei: al voto astensione di Lega e FdI, due i contrari

La Camera ha approvato con un emendamento che permette la ripresa delle Messe dopo un accordo con la Cei sulla sicurezza durante le celebrazioni religiose. L’emendamento, con una riformulazione, è sta ...

«Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti: ringraziavano per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro. Vorrei chiedere al Signore che li benedica perché gli artisti ci fanno capire cosa ...La Camera ha approvato con un emendamento che permette la ripresa delle Messe dopo un accordo con la Cei sulla sicurezza durante le celebrazioni religiose. L’emendamento, con una riformulazione, è sta ...