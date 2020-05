Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 7 MAGGIOORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO NON CI SONO, DUNQUE, PARTICOLARI CRITICITA’ SULL’INTERA RETE VIARA DEL TERRITORIO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE –PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30 AD ECCEZIONE DELLA LINEA C, DOVE IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA, NELLA TRATTA SOSPESA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA DALLE FINO A FINE SERVIZIO E SULLA LINEA B, NELLA TRATTA CASTRO ...