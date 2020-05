Valeria | su Netflix la nuova serie spagnola in salsa Sex and the City

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 maggio 2020) Diana Gomez e Ibrahim Al Shami I problemi sentimentali e lavorativi di una scrittrice in piena crisi di ispirazione saranno al centro di, lache verrà rilasciata domani, venerdì 8 maggio 2020, su. Un racconto inSex and the, liberamente ispirato ai romanzi di Elisabet Benavent, che avrà come protagonista l’attrice iberica Diana Gomez, già conosciuta dal pubblico italiano per essere stata Pia Toledano ne Il Segreto e, più recentemente, la moglie di Berlino ne La Casa di Carta.: trama e anticipazioni La narrazione della storia partirà nel momento in cui, una scrittrice ventisettenne residente a Madrid, non riuscirà a trovare la giusta ispirazione per dar vita al suo primo romanzo. Presa dalla sconforto più totale, la donna cercherà dunque appoggio nelle sue ...